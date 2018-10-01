مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين مع اجتياح إعصار ''ترامي'' لليابان [01/أكتوبر/2018] طوكيو – سبأ :



تسبب اجتياح إعصار "ترامي" لليابان في مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن أحد الأشخاص لقي حتفه جراء انهيار أرضي وقع في مقاطعة توتورى الغربية فيما عثر على رجل آخر ميتا بعد سقوطه في حفرة بمدينة فوجيوشيدا بوسط اليابان.



وقالت الوكالة إن نحو 36 ألف شخص قد لجأوا إلى مراكز إجلاء مؤقتة، بعد اجتياح الإعصار لليابان خلال الليلة الماضية، والذي صاحبته رياح قوية وأمطار غزيرة بعد أن وصل إلى مدينة تانابي الغربية.



وأجبر إعصار "ترامي" شركات الطيران اليوم على إلغاء نحو 230 رحلة جوية بعد إلغائها 1300 رحلة في اليوم السابق.



وحذرت الوكالة من احتمال حدوث انهيارات طينية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية شمال وشرق اليابان، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتسبب العاصفة في حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 11 مترا حول منطقة كانتو.

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