عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إيران تقصف بالصواريخ مواقع للمسلحين شرق سورية طهران – سبأ :



أعلنت ايران، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني قصف بعدة صواريخ باليستية "أرض-أرض" شرق الفرات بسوريا واستهدف مقر قيادة "الجماعة التي نفذت هجوم الأهواز" الاسبوع الماضي.



وقالت وكالة انباء فارس الايرانية "استهدفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فجر اليوم الاثنين بعدة صواريخ باليستية "ارض-ارض" مقر قادة جريمة الاهواز الارهابية في شرق الفرات، ما اسفر عن مصرع عدد كبير من الارهابيين".



وانطلقت الصواريخ الإيرانية من مدينة كرامانشاه غربي إيران واجتازت الأجواء العراقية لتصل إلى أهدافها في مدينة البوكمال شرقي سوريا.



ولم يكشف الحرس الثوري عن الجماعة التي قال إنها نفذت الهجوم، لكنه أكد أن القصف أسفر عن مقتل عدد كبير من أفرادها، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن المزيد من المعلومات لاحقا.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ