استهداف مطار دبي الدولي وزوارق ومواقع للعدو السعودي والمرتزقة

محافظات - سبأ:





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة صماد3 على مطار دبي الدولي في الإمارات.



وأكد المصدر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي استهدفت مجموعة من زوارق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان ما أدى الى وقوع خسائر كبيرة واحتراق عدة زوارق.



وفي القطاع نفسه قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة خلف جبل الإم بي سي وخلف موقع العمود، في حين تم تدمير آليتين عسكريتين ومدرعة في صحراء الأجاشر بنجران ومصرع من كانوا على متنهما.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب بعسير، محققا إصابات مباشرة.



وفي جبهة الساحل الغربي تم كسر زحف مكثف للغزاة في منطقة الجاح وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب شرق الدريهمي.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان شنوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، وقتل وجرح آخرين بتفجير في جبهة الغيل.



وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة شمال جبل النار في حرض محافظة حجة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في حيران.



وفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة في جبهة الصلو بمحافظة تعز أسفر عن وقوع خسائر في صفوفهم، واستهدفت المدفعية تحصينات للمرتزقة في بوابة التشريفات محقق إصابات مباشرة.

[01/أكتوبر/2018]نفذ سلاح الجو المسير هجوماً جوياً على مطار دبي الدولي، واستهدفت القوات البحرية زوارق لحرس الحدود السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية، وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.سبأ