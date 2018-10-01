ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:50:32ص
استهداف مطار دبي الدولي وزوارق ومواقع للعدو السعودي والمرتزقة
نفذ سلاح الجو المسير هجوماً جوياً على مطار دبي الدولي، واستهدفت القوات البحرية زوارق لحرس الحدود السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية، وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا
أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.
آخر الأخبار:
كندا وأمريكا تتوصلان لاتفاق ينقذ نافتا
مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين مع اجتياح إعصار ''ترامي'' لليابان
المقدونيّون يوافقون بأكثريّة على اعتماد اسم ''جمهورية مقدونيا الشماليّة''
إيران تقصف بالصواريخ مواقع للمسلحين شرق سورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استهداف مطار دبي الدولي وزوارق ومواقع للعدو السعودي والمرتزقة
[01/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

نفذ سلاح الجو المسير هجوماً جوياً على مطار دبي الدولي، واستهدفت القوات البحرية زوارق لحرس الحدود السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية، وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة صماد3 على مطار دبي الدولي في الإمارات.

وأكد المصدر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي استهدفت مجموعة من زوارق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان ما أدى الى وقوع خسائر كبيرة واحتراق عدة زوارق.

وفي القطاع نفسه قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة خلف جبل الإم بي سي وخلف موقع العمود، في حين تم تدمير آليتين عسكريتين ومدرعة في صحراء الأجاشر بنجران ومصرع من كانوا على متنهما.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب بعسير، محققا إصابات مباشرة.

وفي جبهة الساحل الغربي تم كسر زحف مكثف للغزاة في منطقة الجاح وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب شرق الدريهمي.

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان شنوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، وقتل وجرح آخرين بتفجير في جبهة الغيل.

وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة شمال جبل النار في حرض محافظة حجة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في حيران.

وفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة في جبهة الصلو بمحافظة تعز أسفر عن وقوع خسائر في صفوفهم، واستهدفت المدفعية تحصينات للمرتزقة في بوابة التشريفات محقق إصابات مباشرة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات
ضبط أحد المطلوبين من أصحاب السوابق بمحافظة إب
العدوان يواصل قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
تدمير ثلاث آليات وقصف مدفعي يدك تجمعات المرتزقة بجيزان وعسير ونجران
قصف مدفعي يدك تحصينات المرتزقة في بوابة التشريفات بتعز
قتلى وجرحى بكسر زحف للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
ضبط عدد من مرتزقة العدوان يقومون بالتحشيد والرصد بعدد من المحافظات
دورة تدريبية بالحديدة لإعداد باحثين لتقييم مواقع النازحين واحتياجاتهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات
[01/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[30/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[30/سبتمبر/2018]
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by