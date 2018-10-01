محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات



شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 36 غارة على محافظات حجة ، صعدة والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير المنازل والممتلكات.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد وأصيب ثلاثة آخرون بغارة على سيارة مواطن في مديرية عبس بمحافظة حجة ، واستهدف الطيران بغارة مدخل سوق الخميس بمديرية مستباء ، و شن 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي .



وذكر المصدر أن الطيران شن في محافظة صعدة سبع غارات على منطقة السرار وغارة على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار و غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .



وتعرضت مديرية شدا لثلاث غارات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف قرى آهلة بالسكان ، كما شن الطيران خمس غارات على ممتلكات المواطنين في منطقتي آل مغرم وآل قراد وغارتين على جسر الرقة ومنزل في آل الزماح بمديرية باقم .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف .

سبأ [01/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ