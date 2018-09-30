محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان يواصل قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة بصعدة صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بالمحافظة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية شدا الحدودية، واستهدف بخمس غارات ممتلكات المواطنين في منطقتي آل مغرم وآل قراد بمديرية باقم.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، واستهدف بغارتين جسر الرقة ومنزل في آل الزماح بمديرية باقم، وش غارة على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

سبـأ [30/سبتمبر/2018]سبـأ