محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي الحديدة - سبأ :

تفقد وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد اليوم، سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.



واستمع وكيل المحافظة من المسؤولين في الفرع إلى شرح عن الصعوبات التي تعترض سير العمل وخصوصا ما يتعلق بتحصيل الموارد المالية.



وأكد الوكيل عبد الجبار أهمية وضع الألية المناسبة لعملية تحصيل وتنمية الموارد.. مشددا على ضرورة متابعة تحصيل وتوريد المبالغ المستحقة من أصحاب ومالكي الكسارات بمديرية باجل.



وأهاب بالمستثمرين وأصحاب الكسارات الإلتزام بسداد ما عليهم من مستحقات للدولة وضرورة تجديد العقود.

سبـأ [30/سبتمبر/2018]سبـأ