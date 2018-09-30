ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.