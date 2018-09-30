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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 11:06:45م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني الصديق بالعيد الوطني.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا
أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[30/سبتمبر/2018]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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