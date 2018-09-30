ضبط عدد من مرتزقة العدوان يقومون بالتحشيد والرصد بعدد من المحافظات محافظات - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مرتزقة يقومون بالتحشد والرصد والالتحاق بصفوف العدوان في محافظات إب والبيضاء وذمار.



حيث ألقى رجال الأمن القبض على أحد المرتزقة في مديرية العرش بمحافظة البيضاء لقيامه بتجنيد المغرر بهم وتهريبهم للإنخراط في صفوف المرتزقة.



وأوضح مصدر أمني أن رجال الأمن بمديرية الملاجم ضبطوا أيضا أحد المرتزقة يقوم بالرصد ورفع الإحداثيات للعدوان السعودي الأمريكي.



وفي محافظة إب ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية يريم القبض على أربعة مرتزقة كلفهم العدوان بالترويج للشائعات والتحريض ضد الجيش واللجان الشعبية والإخلال بأمن المحافظة.



وأشار مصدر أمني إلى أن قيادات المرتزقة أوكلت إلى المضبوطين القيام بأعمال تخريبية.. لافتا إلى أن رجال الأمن بمديرية السبرة ضبطت أحد مرتزقة العدوان وتم إحالة جميع المضبوطين للتحقيق.



كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار اثنين من المرتزقة في طريقهما للإلتحاق بمعسكرات المرتزقة في مأرب والقتال في صف العدوان.



وذكر مصدر أمني أنه تم ضبطهما في إحدى النقاط الأمنية بعد عملية رصد ومتابعة.

سبـأ [30/سبتمبر/2018]سبـأ