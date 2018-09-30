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دورة تدريبية بالحديدة لإعداد باحثين لتقييم مواقع النازحين واحتياجاتهم
[30/سبتمبر/2018]
الحديدة - سبأ :

بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية حول إعداد باحثين لاستمارة تقييم مواقع النازحين والتي تستمر يومين بمشاركة 90 متدربا ومتدربة.

تهدف الدورة التي ينظمها موقع متعدد القطاعات بمنظمة الهجرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، إكساب المشاركين مهارات حول مصفوفة نتائج النازحين والتقييم متعدد القطاعات وكيفية تحديد مواقع النازحين واحتياجاتهم وجمع البيانات والتخطيط والاستجابة.

وفي افتتاح الدورة أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أهمية الدورة في تأهيل كوادر متخصصة في تحديد أماكن ومواقع النازحين جراء العدوان وجمع بياناتهم واحتياجاتهم الإنسانية والإغاثية.

أشار إلى أن هناك الآلاف من النازحين من محافظة الحديدة إلى المديريات والقرى الريفية وإلى المحافظات الأخرى في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية.

من جانبها أوضحت مدير مكتب الهجرة الدولية مايسة خليل، أن المشاركين في الدورة سيتلقون العديد من المعارف حول تقنية موقع متعدد القطاعات وتقنية المقابلة وكيفية جمع بيانات النازحين في إستمارة وعمل خطة لتقييم موقع متعدد القطاعات.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الدورة تطبيق عملي على الاستمارات التي يتم من خلالها جمع البيانات الخاصة بالنازحين ومواقعهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

حضر افتتاح الدورة مدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية جابر حسين الرازحي.




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