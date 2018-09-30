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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 09:45:13م
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  رياضة
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.

يشارك في المنافسات أكثر من 120 لاعبا ولاعبة موزعين على سبع فئات عمرية هي البراعم، الناشئين، الشباب، الفتيات، الرواد، المعاقين حركيا رجال، المعاقين حركيا سيدات.

وأسفرت المنافسات في فئة البراعم عن فوز اللاعب عبد الرحمن شبيل على اللاعب أسامه الإرياني واللاعب نزار العبسي على اللاعب مروان عبد الملك واللاعب يوسف سلامه على اللاعب يزن السريحي واللاعب أيهم لطف على اللاعب فارس سلامة واللاعب رشيد محمد على اللاعب آدم اليحيري.

وفي فئة الناشئين تغلب اللاعب خليل سلام على اللاعب بشار البصلاني واللاعب يوسف الكباري على اللاعب محمد فؤاد واللاعب أنس عقيل المسمري على اللاعب عبد الصمد القرشي.

وفي فئة الكبار فاز اللاعب مجدي الواسع على اللاعب إبراهيم الاشول واللاعب أحمد المغربي على اللاعب أسامه العاقل واللاعب فهمي الورد على اللاعب نصر الهبل.

كما فاز اللاعب عبد الله المروني على اللاعب رياض المغربي واللاعب معتصم الحوثي على اللاعب إبراهيم الهيثمي واللاعب حسن حبيب على اللاعب أحمد عبادل.

سبـأ
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