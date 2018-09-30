محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال التوعية بوباء الملاريا بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال التوعية بوباء الملاريا تحت شعار "الإدارة المتكاملة لحالات المجتمع".



هدفت الدورة التي نظمها على مدى سبعة أيام الهيئة الطبية الدولية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة إلى تثقيف 50 متطوعة من الحيمة الخارجية حول وباء الملاريا وطرق الوقاية منه.



وفي الاختتام أشار مديرا مكتبي الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر والمديرية الدكتور محمد الاشول إلى أهمية الدورة في نشر التوعية بالملاريا وطرق الوقاية منه وكيفية معالجة الحالات المصابة.



وحثا المتطوعات على نقل ما تتضمنه الدورة إلى المجتمع بما يسهم في مكافحة الملاريا.. مثمنين جهود الهيئة الطبية الدولية في تنظيم البرامج التوعوية.







سبـأ [30/سبتمبر/2018]سبـأ