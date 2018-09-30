ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 09:45:13م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني الصديق بالعيد الوطني.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا
أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.
آخر الأخبار:
دورة تدريبية بالحديدة لإعداد باحثين لتقييم مواقع النازحين واحتياجاتهم
اختتام دورة في مجال التوعية بوباء الملاريا بصنعاء
الافراج عن 90 من المغرر بهم بصنعاء
ضبط متهمين بالسرقة والاحتيال بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام دورة في مجال التوعية بوباء الملاريا بصنعاء
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال التوعية بوباء الملاريا تحت شعار "الإدارة المتكاملة لحالات المجتمع".

هدفت الدورة التي نظمها على مدى سبعة أيام الهيئة الطبية الدولية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة إلى تثقيف 50 متطوعة من الحيمة الخارجية حول وباء الملاريا وطرق الوقاية منه.

وفي الاختتام أشار مديرا مكتبي الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر والمديرية الدكتور محمد الاشول إلى أهمية الدورة في نشر التوعية بالملاريا وطرق الوقاية منه وكيفية معالجة الحالات المصابة.

وحثا المتطوعات على نقل ما تتضمنه الدورة إلى المجتمع بما يسهم في مكافحة الملاريا.. مثمنين جهود الهيئة الطبية الدولية في تنظيم البرامج التوعوية.



سبـأ
  المزيد من (محلي)
دورة تدريبية بالحديدة لإعداد باحثين لتقييم مواقع النازحين واحتياجاتهم
الافراج عن 90 من المغرر بهم بصنعاء
ضبط متهمين بالسرقة والاحتيال بأمانة العاصمة
مناقشة آلية الحشد والتعبئة بمديريات محافظة صنعاء
تخرج دفعة جديدة من أقسام الصيدلة والمختبرات القبالة بإب
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاتصالات على جهود الوزارة لمواجهة الاثار التدميرية للعدوان في قطاع الاتصالات
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يلتقي مساعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
رئيس الوزراء يناقش مع المدير التنفيذي لشركة النفط الوضع التنمويني للمشتقات النفطية
مناقشة أنشطة ومستوى الأداء بوزارة النقل
لقاءان بمديريتي معين وبني الحارث لتسيير قوافل دعم للمرابطين بالجبهات
العدوان السعودي على اليمن
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by