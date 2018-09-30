محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط متهمين بالسرقة والاحتيال بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:





ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة شخصين متهمين بالسرقة بمديريتي بني الحارث والسبعين.







وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن بمديرية بني الحارث ألقوا القبض على شخص أثناء قيامة بسرقة سلاح آلي من سيارة أحد المواطنين, فيما تم ضبط الآخر بمديرية السبعين لسرقته سلاح آلي مع خزنة طلقات من إحدى السيارات أثناء توقفها في شارع تعز.



وأكد المصدر أنه تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة.



وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن بالمنطقة الغربية ضبطوا أحد الأشخاص لقيامه مع آخرين بجريمة النصب والاحتيال على المواطنين.



وأفاد المصدر أن المتهم اعترف بارتكابه عدد من جرائم النصب والاحتيال على مواطنين في مناطق متفرقة بأمانة العاصمة ضمن عصابة شكلها لهذا الغرض.



وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية تجري التحريات والمتابعة لضبط بقية عناصر العصابة.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ