محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية الحشد والتعبئة بمديريات محافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة الرئيسية للحشد والتعبئة للجبهات بمحافظة صنعاء اليوم الجوانب المتصلة بآلية العمل بالقطاعات والمديريات خلال الفترة المقبلة.



وشكل الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة حميد عاصم ونائب رئيس اللجنة عبدالباسط الهادي وعدد من الوكلاء ومدراء المديريات، أربع لجان تتولى الإشراف والمتابعة لعملية الحشد في قطاعات المحافظة ومديرياتها.



كما تم تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع اللجان الفرعية ومتابعة عملها بالإضافة إلى لجان على مستوى المديريات برئاسة مدراء المديريات وعضوية الجهات ذات العلاقة.



وأكدت اللجنة ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق وفق خطة مزمنة ورفع تقارير بمستوى الأداء والصعوبات التي يتم مواجهتها.



وأشار الاجتماع إلى أهمية التنسيق مع اللجنة العسكرية للحشد والتعبئة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية في كل مديرية بما يكفل تسهيل أعمال اللجان.



وأكد الاجتماع حرص قيادة المحافظة على إنجاح أعمال اللجان وتذليل الصعوبات التي تواجه سير أعمال اللجان في المديريات.

سبـأ [30/سبتمبر/2018]سبـأ