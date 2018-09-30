محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تخرج دفعة جديدة من أقسام الصيدلة والمختبرات القبالة بإب إب-سبأ:

نظم معهد الجند للعلوم الصحية والتقنية بمحافظة إب اليوم فعالية إحتفالية بتخرج الدفعة الثانية من أقسام الصيدلة والمختبرات والقبالة لـ96 خريجا وخريجة.



وفي الاحتفال ثمن وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم جهود الخريجين في هذه الدفعة الصحية رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى أن الإصرار على النجاح سمة يتميز بها شباب اليمن الطموح للعلم والمعرفة في مختلف المجالات.



وفي ختام الحفل كرم وكيل المحافظة ومستشار المحافظة للتأهيل والتدريب الدكتور عبدالغني معزب وعميد المعهد الخريجين والخريجات والدكاترة والطاقم الإداري والداعمين للحفل.



تخلل الحفل فقرات فنية ومسرحية ومسابقات ثقافية وعروض قدمتها فرق شبابية بالمحافظة.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ