محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مصلحة الأحوال المدنية يلتقي مساعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين



التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم اليوم مساعد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين "قسم الحماية" غواندالين منسية.



ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بمنح اللاجئين والنازحين من بعض المحافظات المتأثرة بالنزاع شهادات ميلاد وإمكانية دعم المصلحة في بأجهزة ومعدات تسهم في تعزيز مستوى أداء العمل بالمصلحة وكذا إيجاد طاقة بديلة بالمركز الرئيسي للمصلحة وفروعها في بعض المحافظات.



واستعرض اللقاء ما تم الاتفاق علية مسبقا من فتح إدارة للاجئين وطباعة بعض البطاقات المؤقتة للمصلحة.



وفي اللقاء أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بدور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في متابعة أحوال اللاجئين والنازحين اليمنيين بالمحافظات المتأثرة جراء العدوان.



وأكد استعداد المصلحة التعاون مع المفوضية السامية للشؤون اللاجئين ومنح النازحين واللاجئين شهادات ميلاد وتفعيل دورها في المحافظات المعنية بالنازحين وفقا لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني.



فيما أشادت مساعد الحماية في المفوضية بجهود قيادة المصلحة وتفاعلها الإيجابي مع مطالب المفوضية وتنفيذ المهام الموكلة إليها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



حضر اللقاء عدد من مدراء العموم بمصلحة الأحوال المدنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



سبأ [30/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ