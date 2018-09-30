محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة ومستوى الأداء بوزارة النقل صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، المواضيع المتصلة بأنشطة الوزارة ومستوى الأداء وتقييم العمل والإنجاز.



وتطرق الاجتماع الذي حضره مستشارو الوزارة ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومدراء العموم والموظفين بالوزارة، إلى مستوى الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في تدريب وتأهيل كوادر الوزارة وتطوير شبكة النظم والمعلومات وتفعيل الإادارات العامة وتطوير أدائها فنيا وإداريا.



وفي الاجتماع كشف وزير النقل عن خطة خمسية للوزارة تم الإعداد لها تتضمن خطط وبرامج ومشاريع تطويرية في مختلف مجالات النقل الجوي والبري والبحري يبدأ تنفيذها العام القادم 2019م.



وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى العمل في كافة المجالات .. مشيرا إلى أن البرامج التدريبية وتطويرها من أولويات الوزارة حاليا ومستقبلا.



وأشاد الوزير الشامي بدور قيادة مطار صنعاء الدولي وجهودها في تقديم الخدمات للرحلات الانسانية والإغاثية والتقارير التطويرية لرفع مستوى العمل بالمطار.

[30/سبتمبر/2018]