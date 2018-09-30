محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءان بمديريتي معين وبني الحارث لتسيير قوافل دعم للمرابطين بالجبهات صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء موسع اليوم بمديرية معين بأمانة العاصمة الجوانب المتصلة بتسيير قوافل دعم للمرابطين في الجبهات وتنظيم فعاليات ضمن برنامج حملة الحشد والتعبئة.



وأكد اللقاء الذي حضره وكيل أمانة العاصمة علي السقاف والوكيل المساعد للأمانة عبدالله محرم، على ضرورة استمرار عمل لجان الحشد والتعبئة من خلال النزول للأحياء والحارات.



وأشار وكيل أمانة العاصمة السقاف إلى أهمية بذل المزيد من الجهود والتوعية بمخططات العدوان والاستمرار في رفد الجبهات لمواجهة العدوان.



حضر اللقاء عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة يحي المأخذي وعضو الهيئة الإدارية بالمديرية محمد الشعري والشيخ محمد حزام العصري.



كما عقد لقاء موسع في مديرية بني الحارث لمناقشة سير أعمال الحشد والتعبئة بالمديرية .



وتطرق اللقاء بحضور وكلاء أمانة العاصمة المساعدين ناجي القوسي والمهندس عبدالكريم الحوثي ومحمد الشامي، إلى الجوانب المتصلة بتعزيز التوعية والتصدي للعدوان ثقافياً واعلامياً.



أقر اللقاء الذي ضم مدير مديرية بني الحارث عصام عجلان والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية إقامة مهرجان وعرض كشفي بالمديرية واستمرار أنشطة حملة الحشد والتعبئة.



وأشاد الوكيل المساعد لأمانة العاصمة القوسي بدور أبناء بني الحارث في رفد الجبهات بالرجال والعتاد.. لافتا إلى أهمية استمرار اللقاءات والتحشيد وتسيير قوافل الدعم للجبهات خاصة جبهة الساحل الغربي.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ