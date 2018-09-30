محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي ممثلي اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية صنعاء-سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين، بممثلي اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية في اليمن.



جرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة شركة شبام القابضة الدكتور فضل الشعيبي استعراض الخطة الإستراتيجية لدعم وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية والإجراءات القانونية والعملية لذلك.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أهمية إنشاء مجمعات طبية وحاضنات صناعية لإنتاج الدواء في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية وما يتطلبه ذلك من توفير مبالغ هائلة من العملة الصعبة خصوصا مع استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ ما يقارب أربع سنوات.



ولفت إلى أن ظروف الحرب مثلت حافزا إضافيا للاعتماد على النفس وإيجاد البدائل التي تبني مجتمع يعتمد على نفسه في المقام الأول.. مشددا على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وترجمتها على أرض الواقع بمشاريع استثمارية لتوفير الأمن الدوائي على المدى البعيد.



كما أكد الدكتور مقبولي حرص الحكومة الإنقاذ على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع ومصانع الأدوية.. مستعرضا الخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية بهذا الشأن.



وأشار إلى استعداد رأس المال الوطني للمساهمة والدخول بشراكات إستراتيجية في مجال الصناعات الدوائية.



وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن ثقته في الخبرات المتراكمة ووجود الكوادر المؤهلة القادرة على النهوض بهذا القطاع الواعد .. مشيدا بجودة الأدوية اليمنية ومنافستها للصناعات العالمية.



فيما استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ما قامت به الهيئة من دراسات وإعادة لضبط وصياغة القوانين لمنح التسهيلات والامتيازات لمصنعي الأدوية بالإضافة إلى دراسات الجدوى لمثل هذه المشاريع الحيوية والهامة.



وتحدث في اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة شبام القابضة مؤكدا جاهزية الشركة لتوفير البنى التحتية والمواقع المناسبة لإقامة مصانع إنتاج الأدوية في إطار الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.



وكان ممثلو مصانع الأدوية قدموا عينات من الأدوية التي يتم إنتاجها محليا .. لافتين إلى أن مصانع الأدوية في اليمن تعمل وفق المعايير العالمية لضبط الجودة.



وأكدوا استعدادهم لإقامة مصانع جديدة لإنتاج وتصنيع الأدوية لتغطية السوق المحلية.. مشيرين إلى ضرورة منح قطاع الصناعات الدوائية المزيد من الاهتمام والتشجيع.



حضر اللقاء وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم ورئيس المكتب الفني طارق عبدالله الشرفي.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ