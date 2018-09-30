محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العون المباشر تزود مركزي الغسيل الكلوي في صنعاء وذمار بمولدين كهربائيين صنعاء-سبأ:

انتهت العون المباشر مكتب اليمن من تركيب مولدين كهربائيين لمركزي الغسيل الكلوي بمحافظتي صنعاء وذمار بتمويل جمعية العون المباشر.



وأوضحت المتخصصة في العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن مشروع تزويد مراكز الغسيل الكلوي بمولدات كهربائية يهدف تأمين مصدر مستمر للطاقة الكهربائية على مدار الساعة بالمراكز لتخفيف معاناة المرضى وتأمين استمرار جلسات الغسيل الكلوي لهم.



وأشارت إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة في ظل توقف العديد من مراكز الغسيل الكلوي عن العمل جراء انعدام مصدر دائم للطاقة الكهربائية ونقص محاليل الغسيل والأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها بصورة ملحة.



وأشارت العسعوسي إلى أن النزاع والنزوح والتدهور الاقتصادي وضعت ضغوط على الخدمات الأساسية والضرورية وساعدت في التعجيل بانهيار المؤسسات، ومنها مراكز الغسيل الكلوي بالمستشفيات.



وأكدت أن مكتب العون المباشر باليمن يوجه اهتمامه نحو المشاريع المستدامة ويعمل فريقه لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية للمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين.



وذكرت العسعوسي أن الواردات الطبية غير كافية مع النقص الحاد في الأدوية والمحاليل .. مؤكدة الحاجة لمزيد من الدعم للمستشفيات لتحسين فرص الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتوفير إمدادات غسيل الكلى لإعطاء الأمل للحياة الطبيعية للمرضى إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية مثل أدوية الأمراض المزمنة.



فيما أوضح مهندس المشاريع بمكتب العون المباشر المهندس أحمد وهاب أنه تم توريد وتركيب وتشغيل مولد كهربائي بقدرة (200 kva) لمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام ومولد بقدرة(100 kva) لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بمديرية ضلاع همدان بمحافظة صنعاء وتوريد وتركيب الكابلات وعمل حفريات لها وتوفير مواد التركيب ووحدة التأريض والحماية وتوفير بعض قطع الغيار للصيانة وضمان الشركة المنفذة للصيانة المجانية لمدة عام.



بدوره لفت منسق المشروع بدر الدين حميدان إلى أن المولدات ستسهم في تأمين جلسات الغسيل لـ188حالة تتردد على مركز غسيل الكلى بمستشفى ذمار العام و أكثر من 90 حالة في قائمة الانتظار ولـ52 حالة بمركز غسيل الكلى بمستشفى 22 مايو وفي قائمة الانتظار أكثر من 80 حالة.



وأشار إلى أن المشروع نفذ بالتنسيق مع مكاتب الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي بمحافظتي صنعاء وذمار .

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ