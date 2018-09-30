محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العام الجديد بكلية الطب بجامعة إب إب -سبأ:

دشنت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب اليوم العملية التعليمية للعام الجامعي 2018-2019 بقسميها الطب البشري والمختبرات.



وخلال التدشين الذي حضره رئيس الجامعة المؤسس البروفسور ناصر العولقي، أشاد أمين عام الجامعة عبد الملك السقاف بمستوى التكامل بين مكونات العملية الأكاديمية بكلية الطب التي تمثل نموذجا للتميز ومثالاً يحتذى به في الأداء و مواكبة التقويم الجامعي... مرحبا برئيس الجامعة المؤسس الذي تمثل زيارته للجامعة دافعاً لكافة منتسبيها.



فيما أكد عميد الكلية الدكتور عبدالله المطري أن العام الجامعي الجديد الثالث من عمر هذه الكلية سيشهد توفير الكثير من متطلبات الجانب التطبيقي بصورة موازية للتقدم المعرفي في جوانب العملية التعليمية.



من جانبه دعا نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي جميع الطلبة إلى التوجه بهمة عالية نحو العام الجامعي الجديد.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ