محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تعزيز دور الأجهزة الأمنية بالمحويت المحويت-سبأ:

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت اليوم آلية تعزيز دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ علی الأمن والإستقرار.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي وقيادات الوحدات الأمنية في المحافظة والمديريات، التقارير الأمنية ومستوی أداء ضبط الجريمة وتعقب العناصر التي تعمل لصالح العدوان ومرتزقته.



وتطرق الاجتماع الی الجهود المبذولة بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المختصة للحفاظ علی استقرار أسعار السوق وضبط المتلاعبين.



وأكد المجتمعون أهمية تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوحيد أدائها بمركز المحافظة والنقاط الأمنية بالمديريات والحزام الأمني لمدينة المحويت.



وحث مدير أمن المحافظة العميد الحمزي الأجهزة الأمنية على استمرار اليقظة وضبط أي إختلالات أمنية وعدم التهاون مع كل من يحاول إقلاق أمن وسكينة المجتمع.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ