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اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.


وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وثبات البنية الاقتصادية في اليمن.

ولفت إلى حرص الوزارة على استمرارية عمل شركات التأمين وكافة الشركات والمصانع رغم ما سببه الحصار الاقتصادي من آثار وتداعيات على المنشآت الحيوية والإيرادية.

وقال " ما يهمنا اليوم إثر كل تلك التحديات هو تقديم الدعم للقطاع التجاري لمواصلة مهامه التنموية والاستثمارية والاقتصادية والصناعية والحفاظ على رأس المال الوطني في إطار القانون دون ميل لجهة دون أخرى ومراعاة مصلحة المواطن والتاجر معا".

وأكد وزير الصناعة والتجارة استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الإيرادية لمعالجة الصعوبات التي تعيق أداء شركات التأمين.

وأوضح أن الوزارة أعدت قائمة حلول لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن وقضية ارتفاع الدولار وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وكيفية الحد من استيراد السلع الكمالية وتشجيع الصناعات المحلية وفقا للإمكانيات المتاحة.

حضر الاجتماع وكيل قطاع بيئة الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبد الكريم مدير عام شئون شركات التأمين في الوزارة إبراهيم السياني وعدد من المعنيين.

سبأ
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