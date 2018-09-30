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وزير الصحة يناقش مع محافظ البيضاء إحتياجات القطاع الصحي
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل مع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم إحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية.




وتطرق اللقاء بحضور وكيل محافظة البيضاء مطهر الماوري ومدير مكتب الصحة الدكتور فؤاد ادريس إلى الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة في تعزيز أداء القطاع الصحي بالمحافظة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة وسبل معالجتها والتغلب عليها.

وثمن وزير الصحة جهود قيادة السلطة المحلية بالبيضاء وإهتمامها بالقطاع الصحي ومساعيها تحسين الخدمات الطبية بالمحافظة .. مؤكدا الاستعداد تقديم الدعم لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.

فيما استعرض محافظ البيضاء الوضع الصحي بالمحافظة وإحتياجاته من الأدوية والمحاليل والكوادر الصحية .. لافتا إلى ما يعانيه القطاع الصحي من وضع جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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