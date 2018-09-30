محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في التحقيق الإداري بوزارة العدل صنعاء-سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في التحقيق الإداري، نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بوزارة العدل.



هدفت الدورة في عشرة أيام إكساب 27 متدربا من الموظفين العاملين في التحقيق والتأديب الإداري بالسلطة القضائية مهارات قانونية حول التحقيق الإداري ومراحله وإجراءته وضمانته.



وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتعزيز القدرات العلمية وتطوير أداء العاملين في هذا الجانب.



وحث المعنيين بالتحقيق الإداري على الاضطلاع بالمسؤولية خلال أداء مهامهم في الرقابة والتفتيش والتحقيق وتقويم أداء وأعمال الموظفين بالسلطة القضائية بكل مهنية وفقاً للقانون والأنظمة واللوائح الداخلية بأجهزة السلطة القضائية.



ودعا القاضي العقيدة المتدربين إلى نقل المهارات والمعارف التي اكتسبوها في الدورة عمليا إلى الواقع الميداني.



وتلقى المشاركون في الدورة معارف ومهارات حول خطوات ومراحل وشروط والتحقيق الإداري وصلاحيات المحقق الإداري وضمانات وإجراءات ونتائج التحقيق الإداري وكيفية التصرف فيه والمخالفات التأديبية المالية والإدارية.



حضر الاختتام وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد سعد هادي.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ