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تدشين المرحلة الثالثة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي بأمانة العاصمة
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء -سبأ:

دشنت بأمانة العاصمة، اليوم صرف مستحقات المرحلة الثالثة من مساعدات الضمان الاجتماعي لـ 78 ألف مستفيدا من صندوق الرعاية الإجتماعية.


وفي التدشين الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية عبده الحكيمي .. ثمن نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول دعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئة .

وأكد أن هذه المساعدات ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن .. منوها بجهود صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة في تنظيم وترتيب صرف الحوالات النقدية لمستفيدي الصندوق بالتنسيق مع شركات الصرافة المعنية .

ودعا هشول رجال المال والأعمال والخيرين والتجار المساهمة الفاعلة في مساعدة المحتاجين والأسر الأشد فقراً لتخفيف معاناتهم خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أوضحت مديرة صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة جميلة المطري، أن المرحلة الثالثة من الحوالات النقدية الخاصة بمستحقات الضمان الاجتماعي تستهدف 78 ألف مستفيدا يتم صرفها عبر بنك الأمل والكريمي وفروعه بدعم البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف وفريق التسهيل والتيسير بمنظمة برودجي.

وأشارت إلى أن عملية الصرف تتم عبر أكثر من 70 مركزا بمختلف مديريات الأمانة .. مثمنهً دعم البنك الدولي واليونيسيف في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة جراء العدوان.

وبينت أن عملية الصرف الحالية ستشمل من لم يستلموا في الربع الأول والمرحلتين الأولى والثانية في هذه المرحلة .. مؤكدة أن الصندوق شكل لجان ميدانية على مستوى كل مديرية بهدف معالجة الصعوبات التي تواجه سير عمل لجان الصرف.

حضر التدشين وكيل الأمانة المساعد عبدالله الحجري ووكيل وزارة التربية المساعد فؤاد الشامي ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني والمدير التنفيذي لجمعية صنعاء الاجتماعية والتنموية هلال البحري.

سبأ
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