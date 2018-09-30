روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.