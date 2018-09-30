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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:54:26م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني الصديق بالعيد الوطني.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا
أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
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الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني الصديق بالعيد الوطني.
سبأ
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