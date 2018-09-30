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نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي اليوم مع القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن اندرسون، المواضيع المتعلقة بعمل البرنامج في اليمن.


وفي اللقاء أطلع الدكتور مقبولي القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية على القرارات الأخيرة لتحالف العدوان والتي تقضي بمنع دخول المواد الخام الخاصة بمصانع الأدوية وما سيترتب على ذلك من أعباء إضافية تساهم في شح وندرة الأدوية من السوق والذي سيؤدي إلى تفشي وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة وعدم القدرة على السيطرة عليها أو معالجتها.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بواجبها لمنع هذا القرار الذي تنوي دول العدوان تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى استمرار تدهور الوضع الاقتصادي جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن السياسات والإجراءات التي تنتهجها حكومة الفار هادي هي السبب الرئيسي لكل ذلك.

ولفت إلى الإجراءات التي تنوي حكومة الرياض اتخاذها بخصوص البضائع والواردات والتعميم الأخير بهذا الشأن وما يمثله من تعسف وتضييق على الحياة اليومية للمواطنين، والذي يأتي استمرارا للحرب الاقتصادية التي تهدف لاخضاع الشعب اليمني وكسر إرادته.

وعبر نائب رئيس الوزراء عن تطلع حكومة الإنقاذ لقيام الأمم المتحدة بدور رئيسي في تخفيف الحصار الاقتصادي.. مؤكدا استعداد حكومة الإنقاذ العمل ضمن لجان مشتركة مع الطرف الآخر وبإشراف الأمم المتحدة لإدارة الملف الاقتصادي وتحييد الاقتصاد بشكل كامل لان تبعات الانهيار الاقتصادي يتأثر بها المواطن بمختلف المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت الاحتلال.

ولفت إلى المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة في تجنيب الشعب اليمني كارثة إنسانية وشيكة لأن استمرار تدهور قيمة الريال بسبب طباعة العملة وإجراءات حكومة المرتزقة سيؤدي إلى مجاعة حقيقة.. مؤكدا حرص حكومة الإنقاذ على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بعمل المنظمات الإنسانية في اليمن.

فيما أشاد القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بجهود حكومة الإنقاذ في تسهيل عمل المنظمة خصوصا ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية وتسهيل حركة وتنقل الفرق العاملة في الميدان.. مشيرا إلى ضرورة إيصال رسالة إلى منظمة الصحة العالمية بخصوص منع إدخال المواد الخام للصناعات الدوائية إلى اليمن.

وأكد ستيفن اندرسون، أن منسقية الشؤون الإنسانية تعمل كشريك مع حكومة الإنقاذ لمساعدة المواطنين والتخفيف من آثار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق عبدالله الشرفي.

سبأ
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