محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير العمل صيانة مدخل المدينة ذمار-سبأ:





تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في إعادة تأهيل وسفلتة الجزء الأخير من مشروع صيانة مدخل مدينة ذمار خط رداع.





وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة محسن علي هارون، أكد المحافظ المقدشي حرص قيادة السلطة المحلية على صيانة وترميم الطرق وتنظيم الشوارع بما يسهم في تسهيل حركة السير والحد من الإزدحامات المرورية.



وحث القائمين على المشروع استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية وفقا للمواصفات المحددة.



وكان مدير فرع المؤسسة العامة للطرق المهندس إبراهيم الغذيفي قدم شرحا حول سير العمل في الجزء الأخير من المشروع .. مثمنا اهتمام السلطة المحلية بمشاريع الطرق وجهودها في انجاز المشروع.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الاشغال العامة المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير صندوق النظافة والتحسين المهندس محمد شرف عباد.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ