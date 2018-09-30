وزير الصناعة يناقش مع محافظ البيضاء الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة

صنعاء -سبأ:

ناقش وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم مع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري، سير الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة وأبرز الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب.



وتطرق اللقاء إلى التحديات التي يسعى العدوان لإثارتها على مختلف الأصعدة وإيجاد مختلف الأزمات للتأثير على الجبهة الداخلية.



وفي اللقاء أكد الوزير الدرة الحرص على التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي أوجدها العدوان بتوفير المواد الغذائية والأساسية لجميع المحافظات ومنها محافظة البيضاء والتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز لتغطية العجز للمحافظة وفقا للاحتياج والطلب.



ولفت إلى أن اليمن يمتلك مخزون غذائي يكفي لعدة أشهر قادمة .. مبينا أن الوزارة تقدم التسهيلات لتوفير المواد الأساسية من الخارج حتى وصولها للموانئ وتوزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.



من جانبه أثنى محافظ البيضاء على تجاوب قيادة وزارة الصناعة مع مطالب أبناء البيضاء والدور الذي تبذله لتوفير المواد الأساسية وتنظيم العملية التجارية ومحاربة الغش والتضليل التجاري واحتكار السلع وجشع التجار وأي عملية تسعى لاستغلال أقوات المواطنين المعيشية.



وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل كل ما بوسعها لاستتباب الوضع الاقتصادي وردم أي محاولات لتأزيم الوضع المعيشي للمواطن وتوحيد الجهود فيم واجهة العدوان الغاشم.

[30/سبتمبر/2018]سبأ