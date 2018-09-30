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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:54:26م
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  عربي ودولي
ميركل تحذّر ترامب من تدمير الأمم المتحدة
[30/سبتمبر/2018]
برلين- سبأ:

حذّرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "تدمير" الأمم المتحدة.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميركل أثناء حملة للانتخابات الاقليمية في بافاريا القول: "اعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية".

وأعربت ميركل المخضرمة التي كانت حليفا قويا للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلا للكثير من أزمات العالم.

وقالت إن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضا عن ذلك يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاوضات دوليّة.

وفي ثاني كلمة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، قال ترامب إنه "يرفض ايديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية".

كما هاجم "الحوكمة العالمية".. معتبرا إياها "إكراها وسيطرة".. داعيا "الأمم المسؤولة الى محاربتها".

وتقف ميركل في المعسكر المواجه لترامب مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حذّر قبل كلمة ترامب من أن "النظام العالمي يزداد فوضوية اليوم".

سبأ
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