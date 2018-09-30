ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:54:26م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة احتفالات الشعب الصيني الصديق بالعيد الوطني.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا
أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي ممثلي اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية
العون المباشر تزود مركزي الغسيل الكلوي في صنعاء وذمار بمولدين كهربائيين
تدشين العام الجديد بكلية الطب بجامعة إب
اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تواصل اجتماعاتها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع للنائب العام ووزير الداخلية ناقش أوضاع السجون وقضايا السجناء
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



عقد بصنعاء اليوم اجتماع ضم النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري.

كرس الاجتماع الذي حضره وكيل نيابة البحث بأمانة العاصمة القاضي نبيل الجنيد ومساعد رئيس هيئة التفتيش القاضي محمد المختار، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير مكافحة المخدرات ماجد الجائفي، لمناقشة أوضاع السجون وأحوال السجناء وسبل تحسينها وتلبية احتياجاتها.

واستعرض الاجتماع قضايا نزلاء الإصلاحيات في عموم المحافظات والمدد التي قضوها في السجون وفقا للأحكام الصادرة بحقهم.

وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتصلة بقضايا السجناء رهن التنفيذ والمعسرين والمحبوسين احتياطيا على ذمة النيابات والموقوفين على ذمة المناطق وأقسام الشرطة .. وأقر بشأنها عدد من التوصيات والنتائج التي تكفل سرعة التصرف فيها.

وتناول الاجتماع آلية تطوير المنشآت العقابية والاحتياطية وسرعة تطبيق الضمانات الإجرائية والموضوعية ومنها الإفراج الشرطي.

كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بدور المنظمات المحلية والخارجية في دعم ومساندة جهود وزارة الداخلية في رعاية السجناء، وأقر تقديم التسهيلات لها بما من شأنه تحسين الخدمات والرعاية المقدمة للسجناء.

وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في متابعة سير إجراءات قضايا السجناء اولا بأول وبما من شأنه معالجة أوجه القصور وضمان حصول السجناء على حقوقهم المكفولة قانونا.

كما أكد الاجتماع ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات القضاء والنيابة والرفع بالجهات المقصرة والمخالفة لذلك وتحمل النيابة مسؤوليتها القانونية في هذا الجانب.

وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للسجون وفقا للقانون وتحديث بيانات شعبة السجون بمكتب النائب وبيانات مصلحة السجون والسجل الجنائي بأمن أمانة العاصمة، وكذا تفعيل الآلية المتعلقة بالسجناء المعسرين المقرة من مجلس القضاء الأعلى .

كما تم التأكيد على ضرورة عقد ورشة عمل لرؤساء النيابات والمحاكم حول آلية الإفراج عن السجناء المحبوسين على ذمة حقوق خاصة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي ممثلي اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية
العون المباشر تزود مركزي الغسيل الكلوي في صنعاء وذمار بمولدين كهربائيين
تدشين العام الجديد بكلية الطب بجامعة إب
اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تواصل اجتماعاتها
مناقشة آلية تعزيز دور الأجهزة الأمنية بالمحويت
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
وزير الصحة يناقش مع محافظ البيضاء إحتياجات القطاع الصحي
اختتام دورة في التحقيق الإداري بوزارة العدل
تدشين المرحلة الثالثة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي بأمانة العاصمة
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصين بالعيد الوطني
العدوان السعودي على اليمن
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by