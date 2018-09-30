محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية وأمين العاصمة صنعاء-سبأ:





ناقش لقاء اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين العاصمة حمود عباد، جوانب الرعاية لفئات المعاقين والحالات النفسية والأحداث.







وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لشؤون الأحياء الدكتور قناف المراني، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة ناصر الكاهلي، إلى آلية الارتقاء بالخدمات المقدمة عبر دور الرعاية المتخصصة.



واستعرض اللقاء أوضاع بيت الرعاية الاجتماعية ودار الأمل في إطار نتائج زيارة نائب رئيس الوزراء لهما، بالإضافة إلى تقرير مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة.



وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ضرورة الاهتمام بجميع دور الرعاية المتخصصة، خصوصاً تلك التي تهتم بفئات المعاقين والمرضى النفسيين والجانحات والإحداث.



كما أكد الجنيد سعي حكومة الإنقاذ لاعتماد حزمة من الإجراءات بحسب الإمكانات المتوفرة وتفعيل دور الجهات المعنية لجعل هذه الدور والمراكز نموذجية من حيث الخدمات التي تقدمها للشرائح المحتاجة.



ودعا نائب رئيس الوزراء رجال الخير والتجار والميسورين إلى دعم دور ومؤسسات الرعاية المختلفة، باعتبار ذلك وجه من أوجه الخير والإحسان والتكافل الاجتماعي.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ