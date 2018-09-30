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بيونغ يانغ: لن ننزع سلاحنا النووي بلا ضمانات
[30/سبتمبر/2018]
بيونغ يانغ- سبأ:

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية لي يونغ هو، أن بلاده لن تقدم على نزع سلاحها النووي من جانب واحد، دون الحصول على ضمانات أمنية، نظرا لانعدام الثقة بالولايات المتحدة.


وقال الوزير الصيني في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إرادة جمهوريتنا للنزع النووي ثابتة، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بتوفر الثقة التامة بالولايات المتحدة".

وطالب لي يونغ هو، الجانب الأمريكي باتخاذ إجراءات مناسبة تضبط خطواته، وفي مقدمتها بناء الثقة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأشار إلى أن بلاده لم تلمس أي ردود فعل أمريكية إيجابية بعد، ردا على ما قدمته بيونغ يانغ من تنازلات، وانتقد واشنطن لإصرارها على النزع النووي أولا، وهو ما يثير القلق على احتمال حلول السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال: "تعتقد واشنطن أن تشديد العقوبات سيؤدي إلى استسلامنا، غير أن ذلك مجرد وهم لمن لا يعرف من نحن".

وأكد أن سبب وصول الإعلان المشترك الكوري الشمالي الأمريكي إلى طريق مسدودة، يعود إلى عدم جدية الأمريكيين في مسألة بناء الثقة.

وشدد على أن زعيم بلاده كيم جونغ أون، لديه إرادة ثابتة لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية وجعلها خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية.

سبأ
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