محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي للرجال بمركز الأطراف الصناعية صنعاء -سبأ:

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بمركز الأطراف الصناعية، القسم الخاص بالعلاج الطبيعي للرجال .



وفي الافتتاح أشار الدكتور المتوكل إلى ما يشهده مركز الأطراف من تطور ملحوظ وتوسع يسهم في تعزيز أداءه وتجويد خدماته بما يخدم المرضى والمعاقين حركيا الذين يعلقون الآمال خاصة في مجال صناعة الأطراف.



وأكد استعداد الوزارة دعم جهود قيادة المركز لتوسيع خدماته وتذليل الصعوبات التي تعترض أنشطته وبرامجه المختلفة.



بدوره أشار مدير المركز أحمد السقاف إلى أن قسم الرجال الخاص، يتضمن 15 غرفة مع مرافقها العامة مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات الخاصة بالعلاج الطبيعي والأشعة بأنواعها .



ولفت إلى أن المركز استطاع بجهود كوادره تجاوز التحديات التي تواجه جراء استمرار العدوان والحصار، بما يضمن استمرار تقديم خدماته للمواطنين على مدار الساعة.



وذكر السقاف أن افتتاح قسم العلاج الطبيعي للرجال يأتي في إطار التوسعة المستمرة التي يشهدها المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الكوادر المحلية المؤهلة خاصة في ظل استمرار منع عشرات الآلاف من المرضى والجرحى من السفر للعلاج بالخارج.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ