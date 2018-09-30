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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 05:31:56م
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  اقتصاد
العراق يخطط لزيادة انتاج النفط الخفيف وصادراته لمليون برميل في 2019
[30/سبتمبر/2018]
بغداد-سبأ:

اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم إنها تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميا في 2019 في إطار استراتيجية لتعزيز إيرادات الدولة.


ويضخ العراق حوالي 4.6 مليون برميل يوميا وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان إن القرار ”يعزز دور العراق في أسواق النفط العالمية“.

صدر العراق 3.583 مليون برميل يوميا من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج في أغسطس .

ويُصدر الجانب الأكبر من نفط العراق عبر مرافئ الجنوب وتسهم تلك الإمدادات بنسبة 95 بالمئة من إيرادات البلد عضو أوبك.
سبأ
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