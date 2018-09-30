محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن اندرسون.



تطرق اللقاء إلى أنشطة البرنامج وخاصة في محافظة الحديدة واحتياجات المواطنين الضرورية والعاجلة من المساعدات الغذائية في ظل التصعيد العسكري لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي على طول الساحل الغربي.



وأكد الوزير شرف أن توجيهات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني تتضمن تقديم كافة التسهيلات لجميع مكاتب المنظمات الدولية العاملة في اليمن.



وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي يحظى بأولوية ومكانة خاصة في ظل زيادة معاناة المواطنين جراء تصعيد العدوان والحصار المستمر.



من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، بأن البرنامج مُدرك لخطورة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.. مؤكدا أن البرنامج يعمل بقدر الإمكان للوصول إلى جميع المناطق التي بحاجة لتقديم المساعدات الغذائية.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ