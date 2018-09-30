محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا الصحة والأشغال يفتتحان مبنى التوسعة لقسم العلاج الكيميائي بمركز الأورام صنعاء-سبأ:

افتتح وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مبنى التوسعة لقسم إعطاء العلاج الكيميائي بالمركز الوطني للأورام بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي.



وفي الافتتاح أشار الدكتور المتوكل إلى أن افتتاح المبنى يأتي في اطار الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية .. مبينا أنه يتم حاليا الإعداد للائحة المنظمة لقانون السرطان الذي صدر مؤخرا، باعتباره منجزا لصالح مرضى السرطان .



وثمن جهود ومبادرة وزارة الأشغال العامة والطرق في التنازل بالمبنى لصالح مرضى السرطان والذي سيخفف من الازدحام في الأقسام والغرف الخاصة بالرقود.



وأكد وزير الصحة أن أعداد مرضى السرطان ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 34 ألف حالة في السنة، جراء العدوان والغارات والقنابل والصواريخ المحرمة دوليا التي شنها وما يزال تحالف العدوان منذ ما يقارب أربعة أعوام على اليمن.



من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والطرق أن افتتاح هذه التوسعة يأتي في إطار التعاون بين وزارتي الأشغال والصحة .. معبرا عن سعادته بما شاهده من توسع في المركز بعد أن كان المرضى لا يجدون أماكن الجلوس فيما كانت الطوارئ وغرف المرضى مزدحمة.



وأشار إلى أن هناك مشاريع صحية سيتم استكمال إنشاؤها بعد أن كانت متعثرة لعشرات السنين بالتعاون بين وزارتي الأشغال والصحة.



بدوره أشاد مدير المركز الوطني للأورام الدكتور علي الاشول بجهود وزارتي الصحة والأشغال في توسعة قسم العلاج الكيميائي لصالح مرضى السرطان .



وأشار إلى أن هذه التوسعة وفرت 40 إلى 50 بالمائة من السعة السريرية بالمركز، وخففت من الضغط الكبير على أقسام الرقود.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ