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وزير الإعلام يناقش مع مستشار الرئاسة دور الإعلام في مواجهة العدوان
[30/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير الإعلام عبدالسلام جابر اليوم مع مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، الجوانب المتصلة بدور الإعلام في مواجهة العدوان خاصة الحرب الإقتصادية التي يشنها على اليمن.


وفي اللقاء أكد وزير الإعلام الحرص على توحيد الجبهات الإعلامية والثقافية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته والحرب الاقتصادية التي لجأ إليها العدوان بعد أن عجز في تحقيق أي نصر على المستوى الميداني.

فيما أشار الدكتور الترب إلى أهمية اضطلاع وزارة الإعلام ومؤسساتها بالدور المناط بها في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني، واستخدامه للورقة الاقتصادية في محاولة لتركيعه وإخضاعه للوصاية الخارجية.. مشيدا بدور الأجهزة الإعلامية المختلفة في مواجهة العدوان.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى نايف حميدان.

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