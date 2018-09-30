عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلا كوالالمبور- سبأ:

أعلنت إدارة الطوارئ الإندونيسية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي إلى 832 قتيلا.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الإدارة سوتوبو نوغروهو، قوله: إن كثيرا من الناس حوصروا وسط أنقاض مبان تهاوت بفعل الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج التسونامي التي وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار.



وتعرضت مدينة بالو الإندونيسية لزلزال عنيف أحدث دمارا كبيرا ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم.



وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل زهاء 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية جنوب غربي جزيرة سولاويسي.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ