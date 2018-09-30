ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق

مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (86ر19) نقطة وبنسبة (44ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (68ر4543) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (82ر4523) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(164) ألفًا و(359) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر55) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي (4) ملايين و(873) ألفًا و(338) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (197ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (12ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (603) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (88ر27) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (275) ألف ريال عماني أي ما نسبته (72ر12) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (328) ألف ريال عماني وبنسبة (16ر15) في المائة.

[30/سبتمبر/2018]سبأ