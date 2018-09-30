النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، مناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة.