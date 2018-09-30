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مناقشة سير العملية الأكاديمية بجامعة الحديدة
[30/سبتمبر/2018]
الحديدة-سبأ:

ناقش إجتماع بجامعة الحديدة اليوم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور عبد المؤمن المنتصر، سير العملية الأكاديمية بكليات الجامعة في ظل استمرار العدوان.


واستعرض الإجتماع الصعوبات التي تعترض التعليم الأكاديمي جراء التصعيد الأخير الذي فرضه تحالف العدوان، ما تسبب في شلل شبه كلي للعملية الأكاديمية في مختلف الكليات خلال الفترة السابقة خاصة التي تم استهدافها وتدميرها من قبل طيران العدوان.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الجامعة حرص قيادة الجامعة على سير العملية الأكاديمية رغم الصعوبات التي تعترضها .

ولفت إلى ضرورة التهيئة والإعداد للعام الجديد بالمقرات الدراسية التي تم تجهيزها لإستقبال طلاب وطالبات الكليات التي تعرضت كلياتهم ومرافقها لقصف طيران العدوان.

وأشاد بجهود وصمود العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يضمن استمرار العملية الأكاديمية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يصف في مصلحة الطلاب والطالبات وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

سبأ
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