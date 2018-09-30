محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الصحة يدشن المرحلة الأولى لحملة توزيع الناموسيات بثلاث محافظات عمران-سبأ:





دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب بمديرة العشبة محافظة عمران، اليوم، المرحلة الأولى من حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد طويل الأجل .







تستهدف الحملة التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا 29 مديرية في محافظات عمران ، حجة و أبين بهدف الحد من إنتشار أمراض الملاريا وحمى الضنك.



وفي التدشين أكد وكيل وزارة الصحة أهمية توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد طويلة الأجل وإيصالها لمختلف المناطق التي يتكاثر فيها البعوض خلال الفترة الراهنة خاصة في موسم تكاثرها.



ولفت إلى أن الحملة ستعمل على توزيع 434 ألف ناموسية في المحافظات المستهدفة .. مبيناً أن عملية التوزيع تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في مكافحة مرض الملاريا وحمى الضنك.



وأشار الدكتور العطاب إلى أهمية أن ترافق الحملة توعية ميدانية حول الوقاية من مرض الملاريا وأهمية ردم البرك والمستنقعات واحكام إغلاق خزانات المياه والنوافذ واستخدام الشبك عليها وغيرها.



ودعا المنظمات الدولية إلى دعم هذه الحملات ومساندة جهود الوزارة في مكافحة الامراض الناقلة عن البعوض.



فيما أشار مدير عام البرنامج الدكتور ميثاق السادة ونائبه الدكتور محمد الهادي إلى أهمية الحملة التي تأتي في إطار استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لوقاية المجتمع من مرض الملاريا وحمى الضنك عبر استخدام الناموسيات المشبعة بالمبيد.



وأشارا إلى أن الحملة تستهدف 869 ألف نسمة في محافظات عمران وحجة وأبين من خلال توزيع 434 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد طويل الأجل .. داعين السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين إلى تسهيل عمل الفرق الميدانية بهدف إيصال الناموسيات إلى الفئات المستهدفة والتوعية بأهمية الوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك.



بدوره أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة عمران الدكتور هادي الحمزي أن عملية توزيع الناموسيات تتم حسب خطة وزارة الصحة للمستهدفين في المناطق الموبوءة .. داعياً المجتمع المحلي والشخصيات الإجتماعية والخطباء إلى المساهمة في التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض الناقلة عبر البعوض واهمية ردم البرك والمستنقعات.



حضر التدشين منسق الملاريا بمحافظة عمران الدكتور عادل مفتاح ومدير مكتب الصحة بمديرية العشة الدكتور حسين فيشي .

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ