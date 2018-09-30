تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بأمانة العاصمة بحضور نائب رئيس مجلس النواب(مصحح) [30/سبتمبر/2018] صنعاء-سبأ:

أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول على ضرورة تضافر جهود الاهتمام بأبنائنا الطلاب والطالبات باعتبارهم أجيال المستقبل ومن يعول عليهم بناء الوطن.



وخلال تدشين جمعية صنعاء الاجتماعية التنموية بأمانة العاصمة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية الذي يستفيد منه حوالي سبعة الاف طالب وطالبة من مدارس أمانة العاصمة ... نوه نائب رئيس مجلس النواب بأهمية هذا المشروع في تقديم الدعم والتشجيع للطلاب والطالبات في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار، مؤكداً على أهمية التكاتف والتعاون في دعم التعليم كمسئولية جماعية.



ودعا هشول، في حفل التدشين الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية عبده الحكيمي، إلى أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز تضافر الجهود في خدمة العملية التعليمية في هذه المرحلة، منوها بدور وسائل الإعلام في تعزيز التحاق الطلاب بالمدارس كونهم استثمار المستقبل.



من جانبه ثمن مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني، الدور الإنساني والخيري الذي تمارسه جمعية صنعاء في مجالات مختلفة، مشيداً بإسهامات الجمعية في دعم المدرسين والمدرسات واستهداف برامجها وأنشطتها لقطاع التعليم الهام من أجل استمرار العملية التعليمية بالعاصمة.



واعتبر نجاح العملية التعليمية انتصاراً لليمن وأبنائه وإثبات للعدوان أن الشعب اليمني لن يخضع وأن حياته مستمرة متجاوزاً كل الظروف والتحديات الجسام.



ودعا الشيعاني كافة المنظمات و رجال المال والأعمال الى ضرورة الاسهام في الاهتمام بالتعليم والمعلم وتقديم الرعاية الضرورية له من أجل الصمود واستمرار العملية التعليمية باعتبارها إحدى الجبهات الهامة والتي لا تقل أهمية عن بقية الجبهات الاخرى.



فيما أكد المدير التنفيذي لجمعية صنعاء هلال البحري، حرص جمعية صنعاء على الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية والخيرية في مجالات متعددة من أجل التخفيف من معاناة المحتاجين والنازحين والأسر المتضررة والفقيرة في العاصمة صنعاء.



وأوضح البحري أن هذا المشروع يعد الخامس عشر التي تنفذه الجمعية في مديريات أمانة العاصمة، لافتاً الى أنه لدى الجمعية خلال الفترة المقبلة مشاريع وأنشطة انسانية وخيرية مختلفة تستهدف فئات وأعداد كبيرة من المواطنين في مديريات الأمانة .



حضر التدشين وكيل أمانة العاصمة المساعد عبدالله الحجري والوكيل المساعد بوزارة التربية فؤاد الشامي وعدد من المعنيين.

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