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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 03:41:23م
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استفادة 283 منزلا في ثلاث قري بمديرية المحويت من مشاريع تحسين الصرف الصحي
[30/سبتمبر/2018] المحويت - سبأ:
استفاد 283 منزلا في قري عبر التركي والعقل والملاط بمديرية المحويت من مشروع تحسين الصرف الصحي الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامج النقد مقابل العمل.

وأشارت مديرة مشروع الاصحاح البيئي في الصندوق مني الصراري إلي إستكمال أعمال المشروع في المنازل المستهدفة بهدف حماية البيئة والحفاظ علي صحة أفراد المجتمع جراء انتشار التلوث والأمراض المعدية.

وأوضحت أن اللجنة الفنية المكلفة من الصندوق دشنت اليوم عملية معاينة الأعمال المنجزة في المشروع بالمناطق الثلاث والتأكد من استكمال إنشائها وفقا للمعايير والشروط الصحية ليتسني تسليمها للمستفيدين.

وبينت أن عدد المستفيدين من مشروع تحسين الصرف الصحي 98 منزلا في قرية الملاط و95 منزلا في قرية  العقل و90 منزلا في قرية عبر التركي..لافتة إلي عدد من المشاريع قيد التنفيذ بقري الجمايم والمحميت وعيشان في مديرية المحيت

ونوهت الصراري  باستمرار مصفوفة مشاريع تحسين المياه والصرف الصحي في المناطق التي تعاني من آثار أمراض الكوليرا والأوبئة  في مديرتي جبل المحويت وبني سعد.
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