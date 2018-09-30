مناقشة أنشطة وإنجازات الهيئة العامة للطيران المدني [30/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اجتماعه اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، نشاط الهيئة وما حققته من إنجازات في ظل استمرار العدوان والحصار الجوي.



وأستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الطيران عبدالله العنسي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، التقرير المقدم من تقنية المعلومات حول استحداث إدارة عامة للنظم والمعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تعزيز عمل الهيئة.



كما ناقش الاجتماع الخطط والبرامج التطويرية للهيئة ومنها تطوير النادي الرياضي الأول للطيران المدني، وتقرير الشئون الإدارية حول الخطة التدريبية التي أنجزت منذ بداية العام حتى سبتمبر 2018م لتطوير وتأهيل كوادر الهيئة في مختلف مجالات الطيران المدني.



وفي الاجتماع أكد وزير النقل أهمية بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى التطويرية بما يمكن الهيئة من مواكبة التطورات الحديثة.



ولفت إلى أن الهيئة تمتلك كوادر فنية ذات خبرة دولية في مجال الطيران المدني بشهادة منظمة الطيران الدولية الإيكاو.



وأشاد الوزير الشامي بالإنجازات التي حققتها الهيئة والخطوات التي تتخذها في سبيل تطوير أمن وسلامة الطيران المدني بتوفير البدائل المناسبة لما دمره طيران العدوان.

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