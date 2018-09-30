ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 03:41:23م
النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، مناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة.
حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي ترتفع إلى 420 قتيلا في اندونيسيا..و فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الاندونيسية إلى 420 قتيلا اليوم الأحد، في حين تخشى السلطات من مقتل الآلاف، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، في وقت غصت فيه المستشفيات بالضحايا.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
استفادة 283 منزلا في ثلاث قري بمديرية المحويت من مشاريع تحسين الصرف الصحي
مناقشة أنشطة وإنجازات الهيئة العامة للطيران المدني
مناقشة آلية مواجهة التحديات المالية بمحافظة المحويت  
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية مواجهة التحديات المالية بمحافظة المحويت  
[30/سبتمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الجوانب المتعلقة بالتحديات المالية ومحدودية الايرادات في المحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة حسين عركاض ومدير المالية محمد القحطاني ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي آلية مواجهة الصعوبات والظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار.

وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة الآداء وتفعيل خطط وأوعية تحصيل إيرادات المكاتب ومتابعة معالجة الاختلالات القائمة في تحصيل وتوريد ايرادات بعض المكاتب.

وشدد محافظ المحويت على ضرورة تفعيل آليات معالجة تحديات الموارد المالية وسبل مضاعفة ايرادات السلطة المحلية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استفادة 283 منزلا في ثلاث قري بمديرية المحويت من مشاريع تحسين الصرف الصحي
مناقشة أنشطة وإنجازات الهيئة العامة للطيران المدني
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
التعليم الفني تعلن عن فتح باب المنافسة علی المقاعد المجانية بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية في المصلوب بالجوف
عملية نوعية تستهدف زوارق لحرس الحدود السعودي بميناء جيزان
قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
سلاح الجو المسير يشن سلسلة غارات على مطار دبي
العدوان السعودي على اليمن
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by