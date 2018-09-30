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مناقشة آلية مواجهة التحديات المالية بمحافظة المحويت
[30/سبتمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الجوانب المتعلقة بالتحديات المالية ومحدودية الايرادات في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة حسين عركاض ومدير المالية محمد القحطاني ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي آلية مواجهة الصعوبات والظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة الآداء وتفعيل خطط وأوعية تحصيل إيرادات المكاتب ومتابعة معالجة الاختلالات القائمة في تحصيل وتوريد ايرادات بعض المكاتب.
وشدد محافظ المحويت على ضرورة تفعيل آليات معالجة تحديات الموارد المالية وسبل مضاعفة ايرادات السلطة المحلية.
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