حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي ترتفع إلى 420 قتيلا في اندونيسيا..و فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الاندونيسية إلى 420 قتيلا اليوم الأحد، في حين تخشى السلطات من مقتل الآلاف، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، في وقت غصت فيه المستشفيات بالضحايا.