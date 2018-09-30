محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم الفني تعلن عن فتح باب المنافسة علی المقاعد المجانية بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع صنعاء – سبأ:

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم فتح باب المنافسة والمفاضلة على المقاعد المجانية المخصصة للوزارة في كليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2018 ـ 2019 م .



ودعت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادات الأساسية والثانوية العامة والمهنية الراغبين في الحصول على مقعد مجاني التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mtevt.gov.ye لخوض امتحان المفاضلة والتنافس بحسب الشروط المحددة لكل فئة.



وأوضح البيان أن الفئات المستهدفة من المقاعد المجانية أبناء وأقارب الشهداء، وجرحى العدوان وأبناءهم وأقاربهم، والمتفوقين ، والفقراء والمساكين، والنازحين، والأيتام ، ومنسوبي الجيش والأمن، واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وأقاربهم من الدرجة الأولى ، وأبناء المناطق النائية المحرومة من التأهيل، والمهمشين، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام، إضافة إلى موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وأقاربهم من الدرجة الأولى .

وأكدت الوزارة الحرص على توزيع المقاعد المجانية على تلك الفئات وتشجيعها على مواصلة التعليم في مختلف التخصصات الفنية والمهنية .



وأشار البيان إلى أن التسجيل سيستمر حتى العاشر من أكتوبر المقبل ، لافتاً إلى أن الوزارة لن تنظر في أي طلبات سابقة ، وأن جميع المتقدمين سيخضعون للمفاضلة و امتحان الكفاءة الذي سيجري مركزيا في المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية ..



وحث البيان جميع المتقدمين الی اتباع دليل اجراءات وشروط وضوابط الحصول علی المقاعد المجانية الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني .



سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ