عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يصيب اسيرا فلسطينيا محررا بالرصاص ويعتقل فتيين من نحالين غرب بيت لحم بيت لحم-سبـأ:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني المحرر نور الدين محمد شكارنة (20 عاما)، من بلدة نحالين غرب بيت لحم برصاصة في الخاصرة واعتقلت فتيين.



وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة الواقع في منطقة "عصفورة" غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، ما أدى الى إصابة نجله نور الدين، بعيار ناري في منطقة الخاصرة ونقل الى احد المشافي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.



وذكر مصدر امني فلسطينيس، ان قوات الاحتلال اتصلت مع الهلال الاحمر فرع بيت لحم مرات عدة تسأل عن مكان تواجد الشاب المصاب، وان الرد من قبلهم كان انهم لم يقوموا بنقله.



وقال زيدان، "إن جنود الاحتلال خلفوا دمارا كبيرا في منزل المواطن شكارنة من خلال إصابة جدران المنزل بالرصاص مع خلع كافة ابوابه".



وأشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين علي خالد نجاجرة (16 عاما)، وسيف احمد نجاجرة (17 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

سبأ [30/سبتمبر/2018]سبأ