ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 12:06:09م
سلاح الجو المسير يشن سلسلة غارات على مطار دبي
شن سلاح الجو المسير فجر اليوم سلسلة غارات على مطار دبي الدولي.
حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي ترتفع إلى 420 قتيلا في اندونيسيا..و فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الاندونيسية إلى 420 قتيلا اليوم الأحد، في حين تخشى السلطات من مقتل الآلاف، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، في وقت غصت فيه المستشفيات بالضحايا.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية في المصلوب بالجوف
زعماء المعارضة في الكونغو يحذرون من احتمال تزوير انتخابات الرئاسة
تفريق مسيرة معارضة للحكومة في نيكاراغوا
الاحتلال الإسرائيلي يصيب اسيرا فلسطينيا محررا بالرصاص ويعتقل فتيين من نحالين غرب بيت لحم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يصيب اسيرا فلسطينيا محررا بالرصاص ويعتقل فتيين من نحالين غرب بيت لحم
[30/سبتمبر/2018]
بيت لحم-سبـأ:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني المحرر نور الدين محمد شكارنة (20 عاما)، من بلدة نحالين غرب بيت لحم برصاصة في الخاصرة واعتقلت فتيين.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة الواقع في منطقة "عصفورة" غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، ما أدى الى إصابة نجله نور الدين، بعيار ناري في منطقة الخاصرة ونقل الى احد المشافي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وذكر مصدر امني فلسطينيس، ان قوات الاحتلال اتصلت مع الهلال الاحمر فرع بيت لحم مرات عدة تسأل عن مكان تواجد الشاب المصاب، وان الرد من قبلهم كان انهم لم يقوموا بنقله.

وقال زيدان، "إن جنود الاحتلال خلفوا دمارا كبيرا في منزل المواطن شكارنة من خلال إصابة جدران المنزل بالرصاص مع خلع كافة ابوابه".

وأشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين علي خالد نجاجرة (16 عاما)، وسيف احمد نجاجرة (17 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
زعماء المعارضة في الكونغو يحذرون من احتمال تزوير انتخابات الرئاسة
تفريق مسيرة معارضة للحكومة في نيكاراغوا
ماي تتهم منتقديها ''بالعمل لتحقيق أغراض سياسية'' بشأن الانفصال البريطاني
مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل يهدد بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع الرئاسي إذا لم يتم انتخابه
مستوطنون يستأنفون اقتحام الأقصى برفقة عضو كنيست متطرفة
رئيس كوسوفو يزور منطقة متنازع عليها بعد زيارة مماثلة من نظيره الصربي
الشرطة تشتبك مع انفصاليين قطالونيين قبيل ذكرى استفتاء الاستقلال
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بإقليم كردستان العراق
حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي ترتفع إلى 420 قتيلا في اندونيسيا..و فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين
روسيا تحذر الكيان الصهيوني من مغبة استهداف الأراضي اللبنانية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by