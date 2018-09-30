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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:36:41ص
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مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل يهدد بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع الرئاسي إذا لم يتم انتخابه
[30/سبتمبر/2018] ريو دي جانيرو-سبأ:
خرج المرشّح للرئاسة البرازيلية اليميني المتطرّف جايير بولسونارو السبت من المستشفى الذي كان قد أُدخل إليه في أوائل سبتمبر بعد تعرّضه للطعن خلال حملته الانتخابية.

وأثار بولسونارو جدلا جديدا عندما هدد مساء الجمعة بأنه لن يعترف بنتائج الانتخابات في حال لم يتم انتخابه. فردّ المرشّح للانتخابات الرئاسية المنتمي إلى يسار الوسط سيرو غوميز بالقول إنّ "مرشّحاً يُدلي بتصريح كهذا يقول بوضوح للبلاد إنّه ينوي القيام بانقلاب على ديمقراطيتنا".

والسبت، تظاهرت آلاف النساء البرازيليات ضد بولسونارو، وردّدنَ هتاف مناهضة له بينما خرجت كبرى التظاهرات في مدن ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا.

وأفاد موقع "جي 1" الإخباري الالكتروني بأنّ 62 مدينة شهدت نزول نساء إلى الشوارع قبل ثمانية أيام من الجولة الأولى للانتخابات.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم بولسونارو على منافسيه في نتائج انتخابات الدورة الأولى في 7 اكتوبر مع 27% من نوايا التصويت مقابل 21% لمنافسه اليساري من حزب العمال فرناندو حداد، ما يضمن له الانتقال إلى الدورة الثانية.

وبولسونارو البالغ 63 عاما ويبدي إعجاباً شديداً بالحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985) يطلق باستمرار تصريحات عنصرية وضد النساء... بيد أن مؤيديه يشيدون بمواقفه القوية حيال الحد من ارتفاع معدلات الجريمة في البرازيل وتعهده بحماية القيم الأسرية التقليدية.

سبأ
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